Второй турецкий клуб снялся с чемпионата после землетрясения

Ранее клуб «Хатайспор» сообщил, что не будет продолжать выступление в текущем розыгрыше чемпионата Турции.
«Нашему клубу не представляется возможным продолжать свою спортивную деятельность в этих сложных условиях», — говорится в сообщении.
«Газиантеп» набрал 25 очков в 22 турах и занимает десятое место в турнирной таблице.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.