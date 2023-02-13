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01:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал», Педри забил единственный гол

«Барселона» в матче 21-го тура чемпионата Испании обыграла «Вильярреал» со счетом 1:0.

Вильярреал
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Источник: AFP 2022

Единственный гол на 18-й минуте забил Педри.

После этого матча «Барселона» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Реал», у которого матч в запасе, на 11 очков. «Вильярреал» с 31 очком — на восьмой строчке.

Вильярреал
0:1
Первый тайм: 0:1
Барселона
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