Малиновский потребовал извинения от комментатора, который назвал его русским
Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский потребовал публичных извинений от американского комментатора канала beIN Sports.
Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский потребовал публичных извинений от американского комментатора канала beIN Sports.
Во время матча 23-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Клермон» (2:0) комментатор Фил Шоэн назвал Малиновского россиянином и пошутил, что мяч после его неточного удара долетел до Москвы.
Позже комментатор принес извинения футболисту в соцсетях.
«Руслан, приношу искренние извинения за оговорку. Я часто называл вас украинцем, однако после вашего удара однажды сказал: “Москва”. Видимо, сказался час задержки начала игры из-за слезоточивого газа, о России я и не думал. Серьезные, неспокойные времена, о чем я часто молюсь. Прошу прощения за ошибку», — написал Шоэн в соцсетях.
Украинскому хавбеку этого оказалось мало, и он потребовал публичных извинений от комментатора в прямом эфире.
«Черт, я не думал, что газ во Франции может повлиять на Флориду. Мне жаль. Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции», — ответил Малиновский в соцсетях.
В начале января украинец приносил свои публичные извинения за то, что обнялся с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным после матча 20-го тура лиги 1. Малиновский отметил, что сделал это машинально, и если бы была возможность, то не играл бы против россиян.