Малиновский потребовал извинения от комментатора, который назвал его русским

Во время матча 23-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Клермон» (2:0) комментатор Фил Шоэн назвал Малиновского россиянином и пошутил, что мяч после его неточного удара долетел до Москвы.

Позже комментатор принес извинения футболисту в соцсетях.

«Руслан, приношу искренние извинения за оговорку. Я часто называл вас украинцем, однако после вашего удара однажды сказал: “Москва”. Видимо, сказался час задержки начала игры из-за слезоточивого газа, о России я и не думал. Серьезные, неспокойные времена, о чем я часто молюсь. Прошу прощения за ошибку», — написал Шоэн в соцсетях.

Украинскому хавбеку этого оказалось мало, и он потребовал публичных извинений от комментатора в прямом эфире.

«Черт, я не думал, что газ во Франции может повлиять на Флориду. Мне жаль. Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции», — ответил Малиновский в соцсетях.