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13 февраля, источник: Чемпионат.com

Украинский игрок перенёс клиническую смерть во время тренировки

Защитник луганской «Зари» Олег Данченко во время тренировки на сборах в Турции перенёс клиническую смерть, информирует «Обозреватель».

Заря Лг
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Источник: Reuters

Сообщается, что у 28-летнего игрока трижды останавливалось сердце, а спасти его удалось благодаря случайности.

Тренировка «Зари» не предполагала тяжёлых нагрузок. В какой-то момент Данченко потерял сознание. По счастливой случайности, рядом проводила тренировочные мероприятия бригада австрийских врачей, которые при помощи дефибриллятора с третьего раза запустили сердце футболиста. Данченко сразу был госпитализирован, возможно, ему потребуется операция. На протяжении карьеры ни в одном из клубов не выявили проблем с сердцем у игрока.

В январе минувшего года в ДТП погибла жена футболиста Виктория, она не справилась с управлением.

На протяжении карьеры Данченко выступал, помимо украинских клубов, за российские «Анжи», «Рубин», «Уфу» и «Енисей».

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