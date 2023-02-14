«Ливерпуль» наказал соперника в дерби. А дорогущий новичок прервал неприятную серию

В заключительном матче 23-го тура чемпионата Англии сошлись два мерсисайдских клуба — «Ливерпуль» и «Эвертон». Встреча принципиальных соперников завершилась победой более статусной команды.

«Ливерпуль» перед матчем с принципиальным соперником занимал 10-е место в таблице. Мог ли кто-то представить такое до начала сезона? В последних семи матчах во всех турнирах команда Юргена Клоппа одержала одну победу, потерпела четыре поражения и забила всего лишь шесть мячей. «Эвертон», в свою очередь, находился на третьем месте с конца, но предыдущий матч завершил в свою пользу. И обыграл не кого-нибудь, а лидера чемпионата — «Арсенал» (1:0). И всё это произошло через несколько дней после назначения Шона Дайча на пост главного тренера.

Перед дерби стало известно, что с игры сняли арбитра Джона Брукса. Он должен был работать на VAR, но ему дорого обошлась ошибка в матче «Кристал Пэлас» — «Брайтон». В той игре судьи неверно нарисовали линию офсайда и ошибочно отменили победный гол гостей. Брукса сняли не только с дерби, но и с матча «Арсенал» — «Манчестер», который пройдёт в среду.

«Эвертон» до перерыва не нанёс ни одного удара в створ, значительно проиграл сопернику по владению мячом (32% против 68%) и гораздо чаще нарушал правила (13 фолов против пяти). В концовке первого тайма гости едва не огорчили почти весь стадион, но мяч после удара Джеймса Тарковски попал в штангу. Защитник бил после розыгрыша углового, а соперник тут же разогнал контратаку, которую завершил голом.

В завершающей фазе Дарвин Нуньес выдал передачу на Мохамеда Салаха, а египтянин спокойно переправил мяч в ворота. Во-первых, африканец прервал серию из пяти матчей без голов — он не забивал более 400 минут. Во-вторых, поучаствовал в 100 результативных комбинациях на «Энфилде» (71 гол, 29 ассистов).

Сразу после перерыва «Ливерпуль» укрепил преимущество — Коди Гакпо замкнул на дальней штанге прострел Трента Александер-Арнольда. Нападающего купили зимой у ПСВ за € 42 млн, но в первых шести матчах за новый клуб он не набрал ни одного результативного балла. На первом повторе появилось лёгкое подозрение на офсайд, но проведённая затем линия офсайда подтвердила легитимность гола. «Ливерпуль» снова наказал соперника в результате контратаки.

На 70-й минуте состоялось знаменательное событие — Клопп выпустил на поле Диогу Жоту. Португалец пропустил четыре месяца из-за травмы берцовой кости, последний матч с его участием состоялся 16 октября 2022 года. Кстати, тогда «Ливерпуль» обыграл на своём поле «Манчестер Сити» (1:0). А позднее состоялось возвращение Роберто Фирмино — бразилец вышел на поле в официальном матче впервые за три месяца.

«Ливерпуль» довёл встречу до победы, обошёл «Челси» и поднялся на девятое место в таблице. Правда, отставание от четвёртой строчки (она дает право сыграть в Лиге чемпионов) всё ещё приличное — девять очков. 18 февраля «Ливерпуль» проведёт выездной матч с «Ньюкаслом», который как раз и находится на четвёртом месте. А пока команда Клоппа одержала первую победу за пять туров в АПЛ.