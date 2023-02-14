Нигерийский футболист пожаловался на травлю во время выступлений в России

«Ужасный случай был в Тамбове. Мы играли матч, и какой-то наш фанат позволял себе кричать в мою сторону расистские оскорбления. Представьте себе, на своего же игрока», — пожаловался футболист. Он добавил, что болельщики «Зенита» также унижают темнокожих игроков.

Бенито пополнил состав «Тамбова» в 2018 году и выступал за клуб на протяжении двух лет. Он также играл в донецком «Олимпике», минском «Луче» и молодежной сборной Нигерии. В 2020 году вингер стал игроком киевского «Динамо», с которым выиграл Кубок Украины.