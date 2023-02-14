Экс-футболист сборной Испании возглавил «Валенсию»

Сроки соглашения с 47-летним испанским специалистом не уточняются. Бараха сменил Дженнаро Гаттузо, который покинул свой пост в конце января.

Бараха является одним из самых титулованных и прославленных игроков в истории «Валенсии». За профессиональную карьеру он стал в составе клуба двукратным чемпионом Испании, победителем Кубка страны, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. После завершения карьеры игрока Бараха работал в качестве главного тренера в испанских «Эльче», «Райо Вальекано», «Спортинге», «Тенерифе» и «Сарагосе».