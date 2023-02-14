Экс-футболист сборной Испании возглавил «Валенсию»
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бывший футболист сборной Испании Рубен Бараха назначен на пост главного тренера «Валенсии», сообщается на сайте испанского клуба.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бывший футболист сборной Испании Рубен Бараха назначен на пост главного тренера «Валенсии», сообщается на сайте испанского клуба.
Сроки соглашения с 47-летним испанским специалистом не уточняются. Бараха сменил Дженнаро Гаттузо, который покинул свой пост в конце января.
Бараха является одним из самых титулованных и прославленных игроков в истории «Валенсии». За профессиональную карьеру он стал в составе клуба двукратным чемпионом Испании, победителем Кубка страны, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. После завершения карьеры игрока Бараха работал в качестве главного тренера в испанских «Эльче», «Райо Вальекано», «Спортинге», «Тенерифе» и «Сарагосе».
«Валенсия» с 20 очками занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и находится в зоне вылета.