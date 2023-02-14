Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Бавария
Футбол. Зарубежный
13.02
Верона
Салернитана
10
Футбол. Зарубежный
13.02
Сампдория
Интер
00
Футбол. Зарубежный
13.02
Эспаньол
Реал Сосьедад
23
Футбол. Зарубежный
13.02
Ливерпуль
Эвертон
20
Все события
16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист сборной Испании возглавил «Валенсию»

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бывший футболист сборной Испании Рубен Бараха назначен на пост главного тренера «Валенсии», сообщается на сайте испанского клуба.

Валенсия
ИспанияЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Сроки соглашения с 47-летним испанским специалистом не уточняются. Бараха сменил Дженнаро Гаттузо, который покинул свой пост в конце января.

Бараха является одним из самых титулованных и прославленных игроков в истории «Валенсии». За профессиональную карьеру он стал в составе клуба двукратным чемпионом Испании, победителем Кубка страны, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. После завершения карьеры игрока Бараха работал в качестве главного тренера в испанских «Эльче», «Райо Вальекано», «Спортинге», «Тенерифе» и «Сарагосе».

«Валенсия» с 20 очками занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и находится в зоне вылета.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Глава МОК впервые наехал на Запад из-за России. Баху надоело унижаться
'Какого черта?' Украинец накинулся на американца, назвавшего его русским
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь