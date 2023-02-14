АПЛ — лига Гвардиолы. Пеп опередил даже легенд по проценту побед

Крутость Хосепа Гвардиолы не вызывает сомнений ни у кого, но на днях он сделал еще один шаг в вечность. Может показаться, что испанец уже бесконечно долго сидит в АПЛ, но только 12 февраля 2023 года он провел свой 250-й матч в премьер-лиге. Особенность юбилея не только в красивой цифре — этот срок Гвардиола провел лучше всех тренеров в истории АПЛ.

«Сити» победил «Астон Виллу» в матче 23-го тура (3:1), и эта виктория стала 184-й для Пепа. Таким образом, Гвардиола выиграл 73.6% из 250 матчей, а еще успел за этот срок четыре раза взять английский чемпионат. Конкуренты — очень и очень далеко, а ведь среди них сплошные легенды!

Например, на втором месте по выступлениям за этот же промежуток расположился Юрген Клопп. Он выиграл 160 из 250 игр (64%), при этом немец достиг отметки только в апреле 2022 года. То есть на вершине рейтинга Клопп продержался всего несколько месяцев.

До этого пять лет первое место сохранял Моуринью — несмотря на колоссальный опыт и легендарный статус, 250 матчей в АПЛ Жозе сыграл только в 2017 году, будучи тренером «Манчестер Юнайтед». Португалец выиграл 158 матчей (63.2%) и подвинул с первой строчки Алекса Фергюсона.

Легендарный тренер «красных дьяволов» первые 250 матчей в АПЛ сыграл еще в 1990-е — и к этому почтенному отрезку успел забрать 152 игры (60.8%), а вместе с ними еще и четыре чемпионских титула. Заклятый «товарищ» Фергюсона, Арсен Венгер, справился чуть хуже и за данный отрезок победил 146 раз (58.4%).

Дальше идут уже чуть менее легендарные, но довольно известные фамилии. Рафаэль Бенитес, Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс и Кевин Киган всего провели в АПЛ примерно 250 матчей каждый — и выиграли около половины из них. Правда, трофеев у этой четверки нет.

А Пеп Гвардиола разорвал в такой условно небольшой срок — он сделал это ярче всех. Команды Фергюсона забили 469 мячей за 250 игр, Венгера — 451 мяч, а Клопп с «Ливерпулем» отличились 536 раз. Испанец же натренировал команду на 621 гол — так что он не только самый эффективный тренер, но еще и самый эффектный. Безусловно, прямо сейчас мы наблюдаем одного из величайших менеджеров в истории АПЛ.