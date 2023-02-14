Рамос рассказал о причине ухода из «Реала» в 2021 году

«Конечно, уход из “Реала” был очень большой переменой. Моя цель — всегда продолжать побеждать. Я много выиграл с мадридским “Реалом”, но я подумал, что это хорошая возможность сменить обстановку… попытаться помочь такой команде, как “ПСЖ”. Поначалу все было очень сложно. Нужно найти дом и обустроиться, особенно когда приезжаешь с семьей, с четырьмя детьми. Сначала процесс был немного сложным, но все получилось», — приводит слова Рамоса сайт УЕФА.