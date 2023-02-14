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21:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рамос рассказал о причине ухода из «Реала» в 2021 году

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос вспомнил свой уход из мадридского «Реала» в 2021 году.

Реал
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Источник: Reuters

«Конечно, уход из “Реала” был очень большой переменой. Моя цель — всегда продолжать побеждать. Я много выиграл с мадридским “Реалом”, но я подумал, что это хорошая возможность сменить обстановку… попытаться помочь такой команде, как “ПСЖ”. Поначалу все было очень сложно. Нужно найти дом и обустроиться, особенно когда приезжаешь с семьей, с четырьмя детьми. Сначала процесс был немного сложным, но все получилось», — приводит слова Рамоса сайт УЕФА.

36-летний защитник выступал за «Реал» с 2005 года. В «ПСЖ» испанский футболист перешел на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона-2022/23.

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