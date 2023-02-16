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10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» влипла в новый скандал. Клуб переводил кучу денег боссу судей

Сомнительная история накануне матча с «МЮ».

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Источник: AP 2022

«Барселона» последние годы регулярно влипает в скандалы. То президент клуба нанимает PR-фирму, чтобы очернить своих же футболистов. То покупают столько новичков, что приходится жертвовать будущим финансированием. То становится известно о тайных переговорах защитника Пике и президента Ла Лиги Тебаса.

В каком-то смысле новый скандал уже не особо сильно удивляет. Хотя это весьма неприятная для клуба история.

Что случилось на этот раз?

«Барселона» платила деньги бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, сообщает Marca со ссылкой на передачу Qué t’hi jugues в эфире канала SER Catalunya (важнейшее радио).

Согласно расследованию прокуратуры, в период с 2016 по 2018 год «Барса» выплатила € 1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей бывшему руководителю комитета судей. Согласно сообщению, «Барселона» заплатила € 532 тыс. в 2016 году, € 541 тыс. в 2017 году и € 318 тыс. в 2018 году. Энрикес Негрейра и его сын уже дали показания в прокуратуре.

Бывший вице-президент Технического комитета судей уже заверил, что никогда не помогал «Барселоне» улучшать отношение судей к команде. А платежи, по которым он не предоставил счета, были связаны с консультационной работой, заключавшейся в разъяснении игрокам того, как они должны вести себя во время встреч с судьями. Он также давал им рекомендации о том, что они могут или не могут делать в зависимости от того, кто является арбитром матча. При этом заявляется, что Негрейра не предоставил никаких документов, подтверждающих, что он оказывал «Барселоне» услуги.

Клуб отреагировал моментально

«Барселона» практически сразу же выступила с заявлением на официальном сайте. Оно состояло из пяти пунктов.

«Учитывая информацию, которая появилась сегодня в СМИ, ФК “Барселона”, зная о расследовании прокуратуры в отношении платежей, произведённых внешним компаниям, хочет прояснить:

  1. «Барселона» в прошлом пользовалась услугами внешнего технического консультанта, который предоставлял в видеоформате технические отчёты, касающиеся молодых испанских игроков, для технического секретариата клуба.
  2. Кроме того, отношения с внешним провайдером были расширены за счёт технических отчётов, связанных с профессиональным судейством, чтобы дополнить информацию, необходимую тренерскому штабу первой и резервной команд. Это обычная практика в профессиональных футбольных клубах.
  3. На данный момент этот вид аутсорсинговых услуг предоставляет специалист, прикреплённый к футбольному отделу нашего клуба.
  4. ФК «Барселона» сожалеет, что эта информация появилась именно в разгар нынешнего сезона.
  5. ФК «Барселона» подаст в суд на любого, кто портит имидж клуба возможными инсинуациями против репутации организации, которые могут возникнуть в результате распространённой информации, — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Интересно, что экс-президент клуба Хосеп Бартомеу тоже не стал отрицать скандальную информацию, а подтвердил, что такая практика существовала в клубе ещё до 2003 года.

Источник: AP 2022

О сомнительных переводах денег пришлось отвечать даже Хави

Кроме того, на эту тему журналисты спросили и тренера «Барселоны», который давал пресс-конференцию за день до матча с «МЮ». Вот что ответил Хави.

Источник: Reuters

«Я стараюсь сосредоточиться на футболе, но “Барселона” оказалась в такой ситуации. Клуб уже сделал заявление. Оно было озвучено, и я согласен с этой позицией. Кроме того, в эти годы меня здесь не было. Но я защищаю наш клуб, не более того.

Мы всегда анализируем судей, ожидая, кто будет нас судить, идут ли они на контакт или нет… Эта работа происходит уже много лет внутри команды. В этом нет ничего нового».

Автор: Григорий Телингатер

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