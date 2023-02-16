«Реал» разгромил «Эльче» в матче Примеры благодаря дублю Бензема

Встреча, прошедшая в среду на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей дублем отметился капитан команды Карим Бензема (31-я и 45-я минуты), забивший оба мяча с пенальти, также голами отметились Марко Асенсио (8) и Лука Модрич (80).

«Реал», который провел свой первый матч после победы на клубном чемпионате мира в Марокко, набрал 48 очков и идет на втором месте в таблице испанской Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на 8 баллов.