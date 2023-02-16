Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.02
Реал
Эльче
40
Футбол. Еврокубки
15.02
Брюгге
Бенфика
02
Футбол. Еврокубки
15.02
Боруссия Д
Челси
10
Футбол. Зарубежный
15.02
Арсенал
Манчестер Сити
13
Футбол. Еврокубки
20:45
Барселона
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
Ренн
Все события
01:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» разгромил «Эльче» в матче Примеры благодаря дублю Бензема

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» разгромили дома «Эльче» в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Реал
ЭльчеЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Пресс-служба клуба "Реал Мадрид"

Встреча, прошедшая в среду на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей дублем отметился капитан команды Карим Бензема (31-я и 45-я минуты), забивший оба мяча с пенальти, также голами отметились Марко Асенсио (8) и Лука Модрич (80).

«Реал», который провел свой первый матч после победы на клубном чемпионате мира в Марокко, набрал 48 очков и идет на втором месте в таблице испанской Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на 8 баллов.

«Эльче» потерпел 14-е поражение в сезоне при одной победе и шести ничьих и располагается на 20-й строчке (9 очков).

Реал
4:0
Первый тайм: 3:0
Эльче
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Глава МОК впервые наехал на Запад из-за России. Баху надоело унижаться
'Какого черта?' Украинец накинулся на американца, назвавшего его русским
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь