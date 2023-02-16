Во Франции утверждают, что Месси думает об уходе из «ПСЖ» и рассматривает два варианта своего будущего

В 2021 году семикратный обладатель «Золотого мяча» покинул «Барселону» и подписал двухлетний контракт с «ПСЖ» c возможностью продления еще на один год.

В «ПСЖ» хотят, чтобы Месси воспользовался этой опцией, но при этом пошел на уменьшение зарплаты, которая составляет порядка 30 млн евро за сезон, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

На встрече в Париже, где присутствовал отец и агент аргентинца Хорхе Месси, это предложение было отклонено. В «ПСЖ» рассчитывают снова встретиться с отцом 35-летнего игрока, чтобы достичь соглашения.

Сам Месси устал от нестабильности в раздевалке и рассматривает возможность ухода из «ПСЖ».