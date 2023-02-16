Во Франции утверждают, что Месси думает об уходе из «ПСЖ» и рассматривает два варианта своего будущего
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может покинуть парижский клуб по окончании контракта грядущим летом, сообщает Forbes со ссылкой на L'Equipe.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может покинуть парижский клуб по окончании контракта грядущим летом, сообщает Forbes со ссылкой на L'Equipe.
В 2021 году семикратный обладатель «Золотого мяча» покинул «Барселону» и подписал двухлетний контракт с «ПСЖ» c возможностью продления еще на один год.
В «ПСЖ» хотят, чтобы Месси воспользовался этой опцией, но при этом пошел на уменьшение зарплаты, которая составляет порядка 30 млн евро за сезон, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.
На встрече в Париже, где присутствовал отец и агент аргентинца Хорхе Месси, это предложение было отклонено. В «ПСЖ» рассчитывают снова встретиться с отцом 35-летнего игрока, чтобы достичь соглашения.
Сам Месси устал от нестабильности в раздевалке и рассматривает возможность ухода из «ПСЖ».
Сообщается, что Лионель в качестве приоритетного варианта рассмотрит переход в клуб MLS, скорее всего, это будет «Интер Майами». Кроме того, чемпион мира 2022 года готов выслушать любые предложения от «Барселоны», но пока контактов с каталонским клубом не было.