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19:19 (мск), источник: БЕЛТА

В высшей лиге футбольного чемпионата Беларуси сыграют 15 клубов

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси 2023 года среди команд высшей лиги примут участие 15 команд. Такое решение принято на заседании исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионат Беларуси: таблица и календарь
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В связи с тем, что рогачевский «Макслайн» не смог выполнить необходимые условия по лицензированию, он не будет играть в элитном дивизионе белорусского первенства. Таким образом, за награды 33-го чемпионата Беларуси поспорят солигроский «Шахтер», борисовский БАТЭ, столичные «Энергетик-БГУ», «Динамо» «Минск», «Ислочь» из Минского района, «Гомель», жодинское «Торпедо-БелАЗ», гродненский «Неман», мозырская «Славия», «Слуцк», бобруйская «Белшина», брестское «Динамо», «Сморгонь» и новополоцкий «Нафтан».

Матчи первого тура начнутся 17 марта, заключительные встречи намечено провести 3 декабря.

Официально новый футбольный сезон в Беларуси откроется 25 февраля игрой за Суперкубок, в котором чемпион страны «Шахтер» сыграет с обладателем Кубка «Гомелем».

Решаюший поединок розыгрыша Кубка Беларуси-2022/2023 состоится 28 мая на поле минского стадиона «Динамо».

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