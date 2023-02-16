В высшей лиге футбольного чемпионата Беларуси сыграют 15 клубов

В связи с тем, что рогачевский «Макслайн» не смог выполнить необходимые условия по лицензированию, он не будет играть в элитном дивизионе белорусского первенства. Таким образом, за награды 33-го чемпионата Беларуси поспорят солигроский «Шахтер», борисовский БАТЭ, столичные «Энергетик-БГУ», «Динамо» «Минск», «Ислочь» из Минского района, «Гомель», жодинское «Торпедо-БелАЗ», гродненский «Неман», мозырская «Славия», «Слуцк», бобруйская «Белшина», брестское «Динамо», «Сморгонь» и новополоцкий «Нафтан».