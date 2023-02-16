В высшей лиге футбольного чемпионата Беларуси сыграют 15 клубов

В связи с тем, что рогачевский «Макслайн» не смог выполнить необходимые условия по лицензированию, он не будет играть в элитном дивизионе белорусского первенства. Таким образом, за награды 33-го чемпионата Беларуси поспорят солигроский «Шахтер», борисовский БАТЭ, столичные «Энергетик-БГУ», «Динамо» «Минск», «Ислочь» из Минского района, «Гомель», жодинское «Торпедо-БелАЗ», гродненский «Неман», мозырская «Славия», «Слуцк», бобруйская «Белшина», брестское «Динамо», «Сморгонь» и новополоцкий «Нафтан».
Матчи первого тура начнутся 17 марта, заключительные встречи намечено провести 3 декабря.
Официально новый футбольный сезон в Беларуси откроется 25 февраля игрой за Суперкубок, в котором чемпион страны «Шахтер» сыграет с обладателем Кубка «Гомелем».
Решаюший поединок розыгрыша Кубка Беларуси-2022/2023 состоится 28 мая на поле минского стадиона «Динамо».