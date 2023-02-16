Против «Ливерпуля» и «Эвертона» открыто дело за стычку в матче АПЛ

Матч «Ливерпуля» и «Эвертона» прошел в понедельник на стадионе «Ливерпуля» и завершился победой хозяев со счетом 2:0. В концовке матча защитник «красных» Эндрю Робертсон помешал вратарю «ирисок» Джордану Пикфорду быстро ввести мяч в игру, после чего разозленный голкипер толкнул Робертсона плечом, а защитник «Эвертона» Конор Коуди схватил Роберстона за шею. В итоге на поле завязалась потасовка с участием игроков обеих команд.

«Ливерпулю» и «Эвертону» были предъявлены обвинения после массовой стычки на 86-й минуте матча. Утверждается, что оба клуба не смогли обеспечить, чтобы их игроки и скамейки запасных вели себя организованно и воздерживались от провокационного поведения. У «Ливерпуля» и «Эвертона» есть время до 20 февраля, чтобы предоставить ответы на обвинения", — сказано в заявлении FA.