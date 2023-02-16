Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Барселона
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
Ренн
Футбол. Еврокубки
20:45
Аякс
Унион Б
Футбол. Еврокубки
20:45
Зальцбург
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Гент
Футбол. Еврокубки
20:45
Трабзонспор
Базель
Футбол. Еврокубки
20:45
Буде-Глимт
Лех
Футбол. Еврокубки
20:45
Брага
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Нант
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Монако
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
ЧФР
Футбол. Еврокубки
23:00
АЕК Л
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
23:00
Шериф
Партизан
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Андерлехт
Все события
19:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Против «Ливерпуля» и «Эвертона» открыто дело за стычку в матче АПЛ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла дело против «Ливерпуля» и «Эвертона» после стычки игроков на матче 23-го тура чемпионата Англии, сообщается в Twitter пресс-службы организации.

Ливерпуль
ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Пресс-служба клуба "Ливерпуль"

Матч «Ливерпуля» и «Эвертона» прошел в понедельник на стадионе «Ливерпуля» и завершился победой хозяев со счетом 2:0. В концовке матча защитник «красных» Эндрю Робертсон помешал вратарю «ирисок» Джордану Пикфорду быстро ввести мяч в игру, после чего разозленный голкипер толкнул Робертсона плечом, а защитник «Эвертона» Конор Коуди схватил Роберстона за шею. В итоге на поле завязалась потасовка с участием игроков обеих команд.

«Ливерпулю» и «Эвертону» были предъявлены обвинения после массовой стычки на 86-й минуте матча. Утверждается, что оба клуба не смогли обеспечить, чтобы их игроки и скамейки запасных вели себя организованно и воздерживались от провокационного поведения. У «Ливерпуля» и «Эвертона» есть время до 20 февраля, чтобы предоставить ответы на обвинения", — сказано в заявлении FA.

«Ливерпуль» прервал четырехматчевую серию без побед в Английской премьер-лиге. Команда, набрав 32 очка, поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Эвертон» (18) находится на 18-й строчке — в зоне вылета в Чемпионшип.

Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 1:0
Эвертон
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Глава МОК впервые наехал на Запад из-за России. Баху надоело унижаться
'Какого черта?' Украинец накинулся на американца, назвавшего его русским
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь