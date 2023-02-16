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20:33 (мск), источник: ТАСС

СМИ: СБУ проводит обыски в здании Украинской ассоциации футбола

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в четверг проводят обыски в административном здании Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом сообщает украинский журналист Константин Андриюк.

Украина
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Источник: AP 2022

«Прямо сейчас продолжаются обыски СБУ в помещении Дома футбола. И это не просто некий поверхностный осмотр, обыски очень серьезные. Наши источники сообщают, что кого-то из работников УАФ вывели из помещения в наручниках», — написал Андриюк в своем телеграм-канале. Других подробностей не приводится.

Печерский суд Киева 29 ноября 2022 года арестовал президента УАФ Андрея Павелко на два месяца, однако он вышел на свободу под залог в размере 9,88 млн гривен (почти $270 тыс.), сумма была выплачена УАФ. По информации украинского издания «Страна», Павелко было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». Уголовное дело расследовалось еще с 2021 года.

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