СМИ: СБУ проводит обыски в здании Украинской ассоциации футбола

«Прямо сейчас продолжаются обыски СБУ в помещении Дома футбола. И это не просто некий поверхностный осмотр, обыски очень серьезные. Наши источники сообщают, что кого-то из работников УАФ вывели из помещения в наручниках», — написал Андриюк в своем телеграм-канале. Других подробностей не приводится.

Печерский суд Киева 29 ноября 2022 года арестовал президента УАФ Андрея Павелко на два месяца, однако он вышел на свободу под залог в размере 9,88 млн гривен (почти $270 тыс.), сумма была выплачена УАФ. По информации украинского издания «Страна», Павелко было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». Уголовное дело расследовалось еще с 2021 года.