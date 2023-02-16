«Тобол» может получить более двух миллиардов на сезон-2023

На подготовку основной команды к КПЛ-2023 и выступление в чемпионате, а также молодежной команды ко второй лиге из областного бюджета выделят около 1,2 миллиарда тенге. Еще около 400 миллионов выделят на функционирование футбольного центра, где будут заниматься воспитанники клуба.