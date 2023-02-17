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10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Маркус Рашфорд может перейти в «Баварию». Клуб видит в нём замену Левандовскому

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в Бундеслиге. В услугах 25-летнего британца заинтересована мюнхенская «Бавария», информирует Sport Bild.

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Источник: Reuters

Согласно сведениям источника, Рашфорд впечатляет руководство «Баварии» по ходу нынешнего сезона. Помимо прочего, мюнхенцы остались восхищены игрой форварда на ЧМ-2022 за сборную Англии. В нём видят замену ушедшему Роберту Левандовскому. Однако немецкий клуб понимает, что заполучить Маркуса будет сложно, ведь «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на футболиста в будущем.

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний Рашфорд забил 12 голов в 23 матчах английской Премьер-лиги. Четыре мяча английский нападающий забил в текущем розыгрыше Лиги Европы. В Кубке Англии и Кубке английской лиги Рашфорд в совокупности отметился шестью голами. При этом в 32 матчах прошлого сезона форвард забил всего пять мячей.

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