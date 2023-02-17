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17:32 (мск), источник: Sport24

«Боруссия» представила специальный комплект черной формы в честь угольной промышленности

Компания Puma представила полностью черный комплект формы для дортмундской «Боруссии».

Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: соцсети

«Происхождение, вплетенное в ткань», — так описал форму аккаунт Puma в соцсетях.

Черная форма — дань уважение истории Рурской области, которая в XX веке была известна предприятиями угледобывающей и сталелитейной промышленности.

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