Отец Месси оценил возможное возвращение сына в «Барселону»

Месси-старший заявил, что футболист вряд ли вернется в испанскую команду. «Условия не выполнены. С президентом клуба Жоаном Лапортой мы не разговаривали», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Месси еще не принял предложение французского клуба о продлении контракта. Уточнялось, что форвард все больше склоняется к тому, чтобы покинуть команду. Месси готов вместе семьей переехать в США, где у него есть дом.