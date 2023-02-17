«Барселона» объявила о трансфере защитника сборной Мексики Хулиана Араухо

21-летний футболист присоединится к «Барселоне Атлетик», резервной команде каталонского клуба. Соглашение с правым защитником рассчитано на следующие три с половиной сезона — до 30 июня 2026 года.

Игрок должен был перейти в «Барсу» еще в заключительный день зимнего трансферного окна, но сделка сорвалась, поскольку «Барселоне» не хватило 18 секунд, чтобы зарегистрировать трансфер. В итоге каталонскому клубу все же удалось добиться признания перехода легитимным — для этого сине-гранатовым даже пришлось обращаться в Международный спортивный суд (CAS).