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21:16 (мск), источник: Sport24

«Барселона» объявила о трансфере защитника сборной Мексики Хулиана Араухо

«Барселона» официально оформила подписание защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо.

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Источник: Социальные сети "Барселоны"

21-летний футболист присоединится к «Барселоне Атлетик», резервной команде каталонского клуба. Соглашение с правым защитником рассчитано на следующие три с половиной сезона — до 30 июня 2026 года.

Игрок должен был перейти в «Барсу» еще в заключительный день зимнего трансферного окна, но сделка сорвалась, поскольку «Барселоне» не хватило 18 секунд, чтобы зарегистрировать трансфер. В итоге каталонскому клубу все же удалось добиться признания перехода легитимным — для этого сине-гранатовым даже пришлось обращаться в Международный спортивный суд (CAS).

Араухо имеет двойное гражданство — американское и мексиканское. Провел 3 матча за национальную команду Мексики, хотя на молодежном и юношеском уровне выступал за США.

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