Катарский консорциум сделал официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»
23 ноября 2022 года стало известно, что совет директоров «Манчестер Юнайтед» начал процесс изучения стратегических альтернатив для клуба, включая его продажу.
23 ноября 2022 года стало известно, что совет директоров «Манчестер Юнайтед» начал процесс изучения стратегических альтернатив для клуба, включая его продажу.
ТАСС, 17 февраля. Консорциум, возглавляемый президентом Исламского банка Катара шейхом Джасимом бин Хамадом Аль-Тани, подал заявку на приобретение английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом говорится в заявлении Аль-Тани, которое в пятницу приводит журналист издания The New York Times Тарик Панья на своей странице в Twitter.
«Шейх Джасим бин Хамад Аль-Тани сегодня подтвердил подачу заявки на приобретение 100% акций клуба “Манчестер Юнайтед”. Целью является возвращение клубу его былой славы на поле и вне его. Заявка будет полностью освобождена от долгов благодаря фонду Аль-Тани Nine Two Foundation, который будет инвестировать в футбольные команды, тренировочный центр и инфраструктуру. Другие детали заявки будут раскрыты позже в случае, если процесс приобретения получит свое развитие», — говорится в заявлении.
23 ноября 2022 года стало известно, что совет директоров «Манчестер Юнайтед» начал процесс изучения стратегических альтернатив для клуба, включая его продажу. Семейство Глейзеров, владеющее клубом, оценивает стоимость сделки в 6−8 млрд фунтов стерлингов (от 7,2 до 9,6 млрд долларов) и рассчитывает завершить ее в первом квартале 2023 года.
Американский предприниматель Малкольм Глейзер с 2003 года начал скупать акции «Манчестер Юнайтед», которые появились в свободном обращении в 1990 году. К октябрю 2004 года он был владельцем более 30% акций клуба, а в мае следующего года сумел приобрести контрольный пакет. Бизнесмен затем увеличил свою долю акций до 75%, что позволило ему сменить статус клуба, превратив его из акционерного общества в частную компанию, и вывести акции из оборота. Контроль Глейзеров над «Манчестер Юнайтед» вызвал резкую критику со стороны болельщиков, которые до сих пор настаивают на том, что клуб должен сменить владельца.