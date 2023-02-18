Катарский консорциум сделал официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

ТАСС, 17 февраля. Консорциум, возглавляемый президентом Исламского банка Катара шейхом Джасимом бин Хамадом Аль-Тани, подал заявку на приобретение английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом говорится в заявлении Аль-Тани, которое в пятницу приводит журналист издания The New York Times Тарик Панья на своей странице в Twitter.

«Шейх Джасим бин Хамад Аль-Тани сегодня подтвердил подачу заявки на приобретение 100% акций клуба “Манчестер Юнайтед”. Целью является возвращение клубу его былой славы на поле и вне его. Заявка будет полностью освобождена от долгов благодаря фонду Аль-Тани Nine Two Foundation, который будет инвестировать в футбольные команды, тренировочный центр и инфраструктуру. Другие детали заявки будут раскрыты позже в случае, если процесс приобретения получит свое развитие», — говорится в заявлении.

23 ноября 2022 года стало известно, что совет директоров «Манчестер Юнайтед» начал процесс изучения стратегических альтернатив для клуба, включая его продажу. Семейство Глейзеров, владеющее клубом, оценивает стоимость сделки в 6−8 млрд фунтов стерлингов (от 7,2 до 9,6 млрд долларов) и рассчитывает завершить ее в первом квартале 2023 года.