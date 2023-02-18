Голы Кварацхелии и Осимхена принесли «Наполи» победу над «Сассуоло»

Команды игради на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу номинальных гостей.

Счёт в игре на 12-й минуте открыл Хвича Кварацхелия после паса Матиаса Оливеры.

Спустя 20 минут Виктор Осимхен укрепил преимущество неаполитанцев. Ему ассистировал Амир Ррахмани. В добавленное ко второму тайму Джованни Симеоне довёл счёт до разгромного, однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот.