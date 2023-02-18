Сэр Джим Рэтклифф сделал предложение о покупке «МЮ» вслед за катарским шейхом

Рэтклифф, являющийся поклонником манкунианского клуба, ранее уже подавал заявку о покупке «Челси» весной 2022 года, однако его предложение было слишком поздним, в результате чего он не смог участвовать в гонке за лондонский клуб. Этим летом Рэтклифф одним из первых заявил в своей заинтересованности в покупке «красных дьяволов».