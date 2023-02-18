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17:11 (мск), источник: Sports.Ru

ФИФА и УЕФА имеют право исключить «Барсу» из Ла Лиги и еврокубков и лишить титулов, если ее вина в скандале с судьями будет доказана (El Pais)

ФИФА и УЕФА могут наложить санкции на «Барселону» из-за дела о выплатах чиновнику.

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Источник: Reuters

Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года, платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Потом сообщили, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Поскольку испанский закон о спорте устанавливает, что срок давности по серьезным нарушениям составляет три года, а последняя выплата «Барса» Энрикесу Негрейре была произведена в 2018 году, клуб не может подвергнуться санкциям со стороны испанских организаций.

Однако наказание может последовать со стороны УЕФА и ФИФА. Они могут ввести санкции в отношении клуба, если факт мошенничества будет доказан.

Пункт 6 статьи 27 дисциплинарного регламента ФИФА гласит: «Судебные органы ФИФА оставляют за собой право расследовать, преследовать в судебном порядке и наказывать за серьезные нарушения, подпадающие под действие настоящего кодекса и юрисдикцию конфедераций, федераций или других спортивных организаций, если они считают это целесообразным в конкретном случае — в частности, если конфедерация, спортивная федерация или организация не возбуждает уголовное преследование за серьезное нарушение в течение трех месяцев с момента доведения нарушения до сведения дисциплинарной комиссии».

Спортивные юристы утверждают, что у ФИФА есть право перевести «Барсу» в низший дивизион и лишить ее титулов, если вина клуба будет доказана.

Согласно статьям 4.02 и 4.03 регламента соревнований УЕФА, союз может подвергнуть санкциям «любую деятельность, направленную на влияние на результат матча на национальном или международном уровне» и отстранить указанный клуб от участия в международных соревнованиях на один сезон.

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