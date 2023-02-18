«Ааарсенал»! Выдал лучший матч выходных, дважды перевернув игру

Выходные только начались, а самая крутая игра уикенда уже случилась. Вот как это было.

Матч фактически стартовал с гола «Виллы». Уже на пятой минуте у «Арсенала» всё пошло не так. Зинченко потерял мяч на чужой трети поля, Салиба не смог накрыть нападающего, а Рамсдейл не дотянулся до удара, хотя, наверное, мог бы. У «Виллы» отличился Уоткинс, который забивает уже в четвёртом туре АПЛ подряд.

«Арсенал» сразу прибавил в плане скорости и регулярно подходил к штрафной соперника. После одной из подач с фланга не лучшим образом сыграл Мингз, который головой вынес мяч через центр поля. Получилось удобно для Саки, который с лёту зарядил под перекладину. Такое было нереально вытащить Мартинесу, который, кстати, 10 лет принадлежал «Арсеналу» (правда, толком за команду не поиграл).

Гости владели инициативой, и, казалось, что на этот раз не упустят своего. Однако ещё в первом тайме «Вилла» разыграла шикарную комбинацию и снова вышла вперёд. Интересно, что голевая передача прошла между ног сразу двум футболистам — Буэндии и Джаке. После такого Коутиньо не оставил шансов, пробив в угол.



В какой-то степени логично, что матч закончился дракой. На протяжении всей игры судья оставлял без карточек грубые фолы с обеих сторон. Там были и «накладки», и наступы шипами — вещи, за которые принято давать жёлтые. В результате из-за нескольких грубых приёмов от игроков «Виллы» не выдержал Сака и после свитка оттолкнул Коутиньо. Оба получили по предупреждению.

Источник: Кадр из трансляции

Если в первом тайме по игре было непонятно, кто тут лидер АПЛ, то после перерыва «Арсенал» сделал достаточно много для победы. Прежде всего надо сказать, что свой дебютный мяч в АПЛ забил Зинченко. Да-да, он ни разу не забивал за «Сити» в пяти сезонах чемпионата Англии.

Были и другие моменты у «Арсенала» во втором тайме. Даже более убойные. Например, Нкетиа пробил головой в перекладину, а Эдегор умудрился промахнуться при счёте 2:2 в такой ситуации:

Источник: Кадр из трансляции

Правда, и «Вилла» сделала достаточно много. В том числе тоже попала в перекладину, так что счёт 2:2 казался относительно справедливым. И вот, когда уже казалось, что ничьей не избежать, случился удар Жоржиньо на 93-й минуте. Мяч попал в перекладину, отлетел в спину к Мартинесу и зашёл в ворота!!! «Арсенал» невероятным образом спас матч, а трансфер Жоржиньо уже фактически оправдал себя.

Ну, а на 98-й минуте Мартинес уже сам пошёл в чужую штрафную на угловой. Закончилось тем, что «Арсенал» забил четвёртый раз. Мартинелли закатил мяч в пустые ворота. Так «Арсенал» дважды проигрывал по ходу матча, но победил — 4:2.

Не лучший матч «Арсенала» по качеству игры в этом сезоне. Но, возможно, лучший по зрелищности.