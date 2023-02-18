«Бавария» проиграла «Боруссии» из Менхенгладбаха в матче 21-го тура Бундеслиги

Встреча прошла в Менхенгладбахе на арене «Боруссия Парк» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей отличились 34-летний полузащитник Ларс Штиндль, 30-летний полузащитник Йонас Хофманн и 25-летний нападающий Маркус Тюрам.

У проигравшей команды забили 33-летний форвард Эрик Максим Шупо-Мотинг с передачи канадского защитника Альфонсо Дэвиса и 17-летний нападающий Матс Тель, которому также ассистировал Альфонсо Дэвис.

Отметим, что на протяжении большей части игры действующие чемпионы Германии находились в меньшинстве. На восьмой минуте с поля был удален 24-летний французский защитник Дайо Упамекано.