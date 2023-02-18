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19:54 (мск), источник: Газета.Ру

«Бавария» проиграла «Боруссии» из Менхенгладбаха в матче 21-го тура Бундеслиги

В очередном матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу менхенгладбахская «Боруссия» оказалась сильнее мюнхенской «Баварии».

Бавария
Боруссия МЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла в Менхенгладбахе на арене «Боруссия Парк» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей отличились 34-летний полузащитник Ларс Штиндль, 30-летний полузащитник Йонас Хофманн и 25-летний нападающий Маркус Тюрам.

У проигравшей команды забили 33-летний форвард Эрик Максим Шупо-Мотинг с передачи канадского защитника Альфонсо Дэвиса и 17-летний нападающий Матс Тель, которому также ассистировал Альфонсо Дэвис.

Отметим, что на протяжении большей части игры действующие чемпионы Германии находились в меньшинстве. На восьмой минуте с поля был удален 24-летний французский защитник Дайо Упамекано.

После этой победы «Боруссия» набрала 29 очков и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. «Бавария» с 43 баллами продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги.

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Боруссия М
3:2
Первый тайм: 1:1
Бавария
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