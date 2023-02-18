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20:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» дома проиграл последней команде АПЛ «Саутгемптону»

«Челси» дома проиграл «Саутгемптону» в матче 24-го тура чемпионата Англии — 0:1.

Челси
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Источник: Reuters

Единственный гол в игре забил полузащитник Джеймс Уорд-Проуз. Отметим, что главный арбитр встречи Дэвид Кут добавил 12 минут ко второму тайму.

«Саутгемптон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ (18 очков). Команда прервала серию из трех поражений подряд.

«Челси» находится на 10-й строчке, набрав 31 очко. Последний раз лондонский клуб одерживал победу в АПЛ 15 января, тогда «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0).

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