«Челси» дома проиграл последней команде АПЛ «Саутгемптону»

Единственный гол в игре забил полузащитник Джеймс Уорд-Проуз. Отметим, что главный арбитр встречи Дэвид Кут добавил 12 минут ко второму тайму.

«Саутгемптон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ (18 очков). Команда прервала серию из трех поражений подряд.

«Челси» находится на 10-й строчке, набрав 31 очко. Последний раз лондонский клуб одерживал победу в АПЛ 15 января, тогда «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0).