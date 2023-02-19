«Интер» победил «Удинезе» в матче чемпионата Италии

Встреча в Милане завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голами отметились Ромелу Лукаку (20-я минута, с пенальти), Генрих Мхитарян (73) и Лаутаро Мартинес (89). У гостей отличился Санди Ловрич (43).