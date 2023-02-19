«Интер» победил «Удинезе» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболисты «Интера» на своем поле обыграли «Удинезе» в матче 23-го тура чемпионата Италии.
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УдинезеЧемпионат Италии: таблица и календарь
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболисты «Интера» на своем поле обыграли «Удинезе» в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Встреча в Милане завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голами отметились Ромелу Лукаку (20-я минута, с пенальти), Генрих Мхитарян (73) и Лаутаро Мартинес (89). У гостей отличился Санди Ловрич (43).
«Интер» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего в Серии А «Наполи» составляет 15 баллов. «Удинезе» (30) располагается на девятой строчке.