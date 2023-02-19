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09:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» победил «Осасуну» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Мадридский «Реал» в гостях выиграл у «Осасуны» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

Реал
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Источник: Reuters

Встреча в Памплоне завершилась со счетом 2:0. Голы забили Федерико Вальверде (78-я минута) и Марко Асенсио (90+2).

«Реал» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице и на пять баллов отстает от лидирующей «Барселоны», которая сыграла на один матч меньше. «Осасуна» (30) располагается на десятой строчке.

Результаты остальных матчей:

  • «Реал Сосьедад» — «Сельта» — 1:1,
  • «Бетис» — «Вальядолид» — 2:1,
  • «Мальорка» — «Вильярреал» — 4:2.

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0:2
Первый тайм: 0:0
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