«Реал» победил «Осасуну» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Мадридский «Реал» в гостях выиграл у «Осасуны» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
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ОсасунаЧемпионат Испании: таблица и календарь
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Мадридский «Реал» в гостях выиграл у «Осасуны» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Памплоне завершилась со счетом 2:0. Голы забили Федерико Вальверде (78-я минута) и Марко Асенсио (90+2).
«Реал» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице и на пять баллов отстает от лидирующей «Барселоны», которая сыграла на один матч меньше. «Осасуна» (30) располагается на десятой строчке.
Результаты остальных матчей: