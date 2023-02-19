Галтье раздражён тем, что Месси, Мбаппе и Неймар не отрабатывают в обороне

По данным источника, Галтье не может реализовать свою тактику в «ПСЖ». Ранее в своих других клубах специалист уделял внимание «первому занавесу», когда его команда теряла мяч. Однако, Месси, Мбаппе и Неймар не отрабатывают в обороне, что раздражает Галтье.