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09:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Галтье раздражён тем, что Месси, Мбаппе и Неймар не отрабатывают в обороне

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье недоволен, тем что нападающие клуба Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар не отрабатывают в обороне, сообщает Le10sport со ссылкой на L'Équipe.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, Галтье не может реализовать свою тактику в «ПСЖ». Ранее в своих других клубах специалист уделял внимание «первому занавесу», когда его команда теряла мяч. Однако, Месси, Мбаппе и Неймар не отрабатывают в обороне, что раздражает Галтье.

При этом, специалист понимает, что он не может заставить Месси защищаться и прессинговать весь матч.

На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 54 очка. Ранее команда вылетела из Кубка Франции, уступив «Марселю».

14 февраля парижане уступили «Баварии» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

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