Голы Мбаппе, Неймара и Месси принесли «ПСЖ» победу над «Лиллем»

Уже на 11-й минуте счет открыл нападающий парижан Килиан Мбаппе, на 17-й минуте преимущество хозяев поле увеличил форвард Неймар.

Однако потом футболисты «Лилля» забили три гола подряд: в первом тайме отличился защитник Бафоде Диаките, а во втором — форварды Джонатан Дэвид (с пенальти) и Джонатан Бамба.

К тому же в самом начале второго тайма серьезную травму получил Неймар. Бразильца унесли с поля на носилках.

И все же «ПСЖ» смог переломить ход встречи. В конце второго тайма второй гол в матче забил Мбаппе. А в добавленное время победный мяч забил форвард парижан Лионель Месси.