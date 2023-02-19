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19:22 (мск), источник: ТАСС

Российский футболист «Монако» Головин забил шестой гол в чемпионате Франции

ТАСС, 19 февраля. «Монако» со счетом 2:1 победил «Брест» в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в воскресенье в Бресте.

Монако
БрестЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Забитыми мячами в составе «Монако» отметились Александр Головин (39-я минута) и Майрон Боаду (73), у «Бреста» отличился Жереми ле Дордон (86).

Российский полузащитник «Монако» Головин забил шестой гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции, последний раз он отличился в матче прошлого тура против «Пари Сен-Жермен» (3:1), также на его счету шесть результативных передач.

«Монако» не проигрывает в чемпионате на протяжении девяти матчей (шесть побед и три ничьи), в последний раз команда уступила 13 ноября в домашней игре против «Марселя» (2:3). Подопечные Филиппа Клемана занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата с 50 очками в 24 матчах и отстают от лидирующего «Пари Сен-Жермен» на 7 баллов. «Брест» расположился на 16-м месте в таблице с 20 очками в 24 встречах.

В следующем туре «Монако» примет «Ниццу» 26 февраля, «Брест» на выезде встретится с «Лиллем» 24 февраля.

Брест
1:2
Первый тайм: 0:1
Монако
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