Российский футболист «Монако» Головин забил шестой гол в чемпионате Франции

Российский полузащитник «Монако» Головин забил шестой гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции, последний раз он отличился в матче прошлого тура против «Пари Сен-Жермен» (3:1), также на его счету шесть результативных передач.

«Монако» не проигрывает в чемпионате на протяжении девяти матчей (шесть побед и три ничьи), в последний раз команда уступила 13 ноября в домашней игре против «Марселя» (2:3). Подопечные Филиппа Клемана занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата с 50 очками в 24 матчах и отстают от лидирующего «Пари Сен-Жермен» на 7 баллов. «Брест» расположился на 16-м месте в таблице с 20 очками в 24 встречах.