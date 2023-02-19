Дубль Рэшфорда принес «Манчестер Юнайтед» разгромную победу над «Лестером»
«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер Сити» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер Сити» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.
Игра состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере сегодня, 19 февраля.
В середине первого тайма нападающий «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд вывел хозяев вперед. В начале второй половины Рэшфорд оформил дубль. А затем форвард «МЮ» Джейдон Санчо довел счет до крупного. В итоге, 3:0 — разгромная победа команды Эрика тен Хага.
После этого матча «Ман Юнайтед» сохранил третье место в таблице АПЛ (49 очков), «Лестер» остался на 14-й позиции (24 балла).