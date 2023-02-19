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19:23 (мск), источник: Sport24

Дубль Рэшфорда принес «Манчестер Юнайтед» разгромную победу над «Лестером»

«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер Сити» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед
ЛестерЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Игра состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере сегодня, 19 февраля.

В середине первого тайма нападающий «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд вывел хозяев вперед. В начале второй половины Рэшфорд оформил дубль. А затем форвард «МЮ» Джейдон Санчо довел счет до крупного. В итоге, 3:0 — разгромная победа команды Эрика тен Хага.

После этого матча «Ман Юнайтед» сохранил третье место в таблице АПЛ (49 очков), «Лестер» остался на 14-й позиции (24 балла).

Манчестер Юнайтед
3:0
Первый тайм: 1:0
Лестер
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