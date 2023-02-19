Дубль Рэшфорда принес «Манчестер Юнайтед» разгромную победу над «Лестером»

Игра состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере сегодня, 19 февраля.

В середине первого тайма нападающий «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд вывел хозяев вперед. В начале второй половины Рэшфорд оформил дубль. А затем форвард «МЮ» Джейдон Санчо довел счет до крупного. В итоге, 3:0 — разгромная победа команды Эрика тен Хага.