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21:34 (мск), источник: Vesti.kz

Действующий рекордсмен среди клубов КПЛ завершил карьеру в 32 года

Многолетний вратарь кокшетауского «Окжетпеса» Руслан Абжанов завершил карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ОкжетпесЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Окжетпес"

За клуб из Кокшетау 32-летний воспитанник степногорского «Химика» выступал с 2007 года. После дебюта за «Окжетпес» Абжанов ни разу не менял команду и по количеству проведенных сезонов в одном клубе был действующим рекордсменом среди казахстанских футболистов.

Всего в КПЛ Абжанов сыграл 38 игр. Также играл за «Окжетпес» в первой лиге и за молодежную команду «синегорцев» во второй лиге.

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