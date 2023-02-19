Действующий рекордсмен среди клубов КПЛ завершил карьеру в 32 года

За клуб из Кокшетау 32-летний воспитанник степногорского «Химика» выступал с 2007 года. После дебюта за «Окжетпес» Абжанов ни разу не менял команду и по количеству проведенных сезонов в одном клубе был действующим рекордсменом среди казахстанских футболистов.