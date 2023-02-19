Действующий рекордсмен среди клубов КПЛ завершил карьеру в 32 года
Многолетний вратарь кокшетауского «Окжетпеса» Руслан Абжанов завершил карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Многолетний вратарь кокшетауского «Окжетпеса» Руслан Абжанов завершил карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.
За клуб из Кокшетау 32-летний воспитанник степногорского «Химика» выступал с 2007 года. После дебюта за «Окжетпес» Абжанов ни разу не менял команду и по количеству проведенных сезонов в одном клубе был действующим рекордсменом среди казахстанских футболистов.
Всего в КПЛ Абжанов сыграл 38 игр. Также играл за «Окжетпес» в первой лиге и за молодежную команду «синегорцев» во второй лиге.