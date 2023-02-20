Рэшфорд переписывает рекорды, «Барса» в ударе, Мбаппе и Месси вытащили безумный матч после травмы Неймара

Англия: «шпоры» обошли «Ньюкасл»

Футбол Англия 2022/2023 Тур 24, 19.02.2023, 17:00 Манчестер Юнайтед 3 Лестер 0

«Лестер», забив в двух последних турах восемь мячей, не собирался останавливаться и на «Олд Траффорд». Хорошо, у «МЮ» в воротах есть стена в лице Де Хеа, который к середине первого тайма сделал несколько сейвов для хит-парадов тура. А так как в атаке у «красных дьяволов» играет Рэшфорд, то и перелома в игре ждать долго не пришлось. При этом Маркус, действовавший до перерыва на правом фланге, словно задался целью опровергнуть теорию о том, что там ему не слишком комфортно. Он спокойно оторвался от защитников и вогнал мяч в сетку, подняв планку личного рекорда сезонной результативности.

Как оказалось, не в первый раз. Но не без труда, так как во втором тайме один его удар из убойной позиции остановил голкипер, а второй признали легитимным только после вмешательства ВАР и отмены ошибочно определенного офсайда. 24-й гол Рэшфорда в текущем сезоне окончательно деморализовал «лис», чью оборону стали разрывать в каждой второй атаке. Показательной получилась «стеночка» проводившего 150-й матч в старте манкунианцев Бруну Фернандеша и набирающего форму Санчо. Теперь «МЮ» отстает от «Сити» всего на три очка.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 24, 19.02.2023, 19:30 Тоттенхэм Хотспур 2 Вест Хэм Юнайтед 0

Антонио Конте признался, что переоценил свои силы после экстренной операции по удалению желчного пузыря, и вопреки рекомендациям врача о двухнедельном отдыхе был на матчах с «Лестером» и «Миланом». Когда тренер вернется на скамейку — неизвестно. Пока с бровки игрой «Тоттенхэма» будет руководить Кристиан Стеллини, с которым лондонцы переиграли «Манчестер Сити» (1:0).

Если оценивать это как счастливую примету, то она работает. После двух поражений «шпоры» взяли верх над «Вест Хэмом», и даже переживающий непростой период Сон Хын Мин забил. Кореец вышел на замену и через три с небольшим минуты воспользовался передачей Кейна, который в этом сезоне ассистировал ему уже четыре раза. В том числе благодаря этому «Тоттенхэм» вернулся в первую четверку, опередив «Ньюкасл». Правда, у «сорок» есть игра в запасе.

Испания: «Атлетико» вернулся

Футбол Испания 2022/2023 Тур 22, 19.02.2023, 20:30 Атлетико 1 Атлетик 0

Если вынести за скобки глупейшим образом упущенную победу над «Вальядолидом» (1:1), то в последнее время команда Диего Симеоне стала главным специалистом ла лиги по умению дожимать своих оппонентов. Сауль забил решающий мяч «Осасуне» на 74-й минуте. Депай туром ранее при игре в меньшинстве нокаутировал «Сельту» на 89-й. Теперь пробил час оторвавшегося от защитников и попавшего в дальний угол Гризманна. Видимо, секрет в том, что «Атлетик» наряду с «Валенсией» — любимая команда француза. Этим соперникам он забил по 11 мячей, и новый успех помог сократить отставание от «Реала Сосьедад» (5 очков), сохранить четырехочковый отрыв от идущего пятым «Бетиса» и отсечь вылетевших из еврокубковой шестерки басков.

Футбол Испания 2022/2023 Тур 22, 19.02.2023, 23:00 Барселона 2 Кадис 0

Хави принял неожиданное решение, выбрав Сержи Роберто в качестве замены выбывшему на полтора месяца Педри. В последние годы вышедшего на поле с капитанской повязкой футболиста привыкли видеть в роли латераля, но профильные навыки он точно не утратил. В том числе и чутье, позволившее отличится на добивании, когда Ферран Торрес выдал соло в штрафной, и вратарь вытащил удар Левандовски.

Новое — это результативность Сержи, который забил при нынешнем тренере 3 гола в 13 матчах, а до Хави у него было 5 точных ударов в 221 игре. Что до прицельно выстрелившего из-за штрафной Левандовски, то быстрее поляка 15 раз с момента дебюта в ла лиге в этом веке быстрее забивал только Криштиану Роналду (17 матчей против 19). Ну, а в сумме воскресные успехи принесли «Барсе» шестую подряд победу с начала года. Сине-гранатовые держат «Реал» на дистанции.

Италия: Иммобиле вровень с легендой

Футбол Италия 2022/2023 Тур 23, 19.02.2023, 14:30 Аталанта 1 Лечче 2

Если в субботу в серии А обошлось без сенсаций, то второй день уик-энда начался с невразумительно игры «Аталанты».

Занимавшие четвертое место бергамаски уныло смотрелись на фоне дважды попавшего в створ «Лечче» и ненадолго пришли в себя только в концовке, когда Хейлунн запрессинговал вратаря, и тот попал мячом в датского форварда.

Однако в оставшиеся минуты Фальконе реабилитировался двумя крутыми сейвами, которые стали настоящим подарком для Рима. Оставалось понять — воспользуются ли этим команды из Вечного города.

Футбол Италия 2022/2023 Тур 23, 19.02.2023, 17:00 Салернитана 0 Лацио 2

Этот год складывается для Иммобиле непросто. Травмы, ранние замены, игровой спад… Лучший снайпер в истории «Лацио» не забивал с 4 января, только любая черная полоса рано или поздно заканчивается. Судя по всему, на этой неделе у Иммобиле случился переломный момент. В четверг его эффектный удар принес победу над ЧФР в Лиге конференций (1:0). Три дня спустя Чиро сделал результат против сражающейся за выживание «Салернитаны», замкнув дальнюю штангу с прострела Марушича и реализовав самостоятельно заработанный пенальти.

Так Иммобиле довел свой лицевой счет в серии А до 190 мячей, сравнявшись в топе лучших бомбардиров с занимающим восьмое место Куртом Хамрином. Если бы не замена, легендарного шведа можно было бы обогнать, а так второй в матче 11-метровый смазал Луис Альберто. Но эта осечка не отменяет главного — «Аталанта» осталась позади, а сохранение «орлами» места в четверке зависело от результата завершавшей программу дня «Ромы».

Футбол Италия 2022/2023 Тур 23, 19.02.2023, 20:00 Специя 0 Ювентус 2

Для «Ювентуса» — если клуб избежит новых жестких санкций — важны все из возможных путей в еврокубки. Лига Европы, триумф в которой открывает дорогу в чемпионскую лигу, кубок Италии и — при определенных раскладах — даже седьмое место. На него «Старая синьора» поднялась как минимум до матча играющего в понедельник «Торино». Так что предстоящее в следующем туре дерби против команды Алексея Миранчука станет битвой за иллюзорный шанс попасть в Европу с черного хода — при условии победы «Интера» в Кубке Италии.

Хотя надежнее для «Юве» проходить миланцев в кубковом полуфинале. А против «Специи» все было довольно непросто. Ведущие борьбу за выживание хозяева с Шомуродовым в составе доставили «бьянконери» массу проблем. Вся разница заключалась в том, что «Специя» не могла пробить Перина из вроде бы очевидных позиций, тогда как убивший интригу Ди Мария попал под дальнюю штангу в ситуации, где не каждый посчитает нужным нанести удар.

Футбол Италия 2022/2023 Тур 23, 19.02.2023, 22:45 Рома 1 Верона 0

Головная боль «Ромы» — реализация моментов. А тут новая напасть в виде травмы Абрахама, покинувшего поле уже на 15-й минуте. После этого перекроенный Жозе Моуринью состав стал совсем уж непривычным, но свежие идеи принесли результат. Изумительный пас пяткой от Спинаццолы не пропал благодаря идеальному завершению Сольбаккена.

Норвежец в свое время потрепал римлянам нервы в составе «Буде-Глимт», а после январского трансфера наконец-то открыл счет итальянским голам. У Сальваторе Боккетти таких эффективных джокеров нет, и пришедшего из ЦСКА Гайча тренер заменил на исходе часа игры. Так что одного гола «Роме» хватило, чтобы оставить за спиной «Аталанту» с «Лацио» и по разности мячей опередить «Милан», заняв третью строчку.

Германия: немецкое троевластие

Футбол Германия 2022/2023 Тур 21, 19.02.2023, 17:30 Унион Б 0 Шальке-04 0

Главной интригой тура бундеслиги была наметившаяся смена лидера, которая виделась очевидной. С одной стороны — выигравший с начала года все матчи чемпионата «Унион». С другой — беспросветный аутсайдер, обреченный на возвращение во вторую бундеслигу. Однако в трех предыдущих турах «Шальке» добился нулевых ничьих и сделал все, чтобы засушить берлинскую атаку. Тем более хозяева оставили много сил и эмоций в непростой игре Лиги Европы с «Аяксом».

При этом «кобальтовые» с вернувшимся в строй экс-спартаковцем Кралом не сидели в глухой обороне, а по ходу второго тайма регулярно напрягали атаку «Униона». И даже когда хозяева вернули инициативу, им не помогло даже фирменное умение добиваться своего в концовках.

Футбол Германия 2022/2023 Тур 21, 19.02.2023, 19:30 Боруссия Д 4 Герта 1

Самое простое — сказать, что «Боруссии», в отличие от «Униона», после еврокубков хватило и сил, и эмоций. Однако неоднозначность данных выводов иллюстрирует игра Адейеми, забившего победный гол в ворота «Челси». Против одержавшей в прошлом туре долгожданную победу «Герты» форвард обеспечил результат, красиво переправив мяч в сетку пяткой и выдав идеальный пас удвоившему счет Малену. При этом по ходу второй голевой атаки Адейеми получил мышечное повреждение и покинул поле, опираясь на плечи физиотерапевтов.

Между тем команда Сандро Шварца для аутсайдера смотрелась довольно живо и даже на какое-то время возродила интригу. Но класс есть класс. А он в наличии как у опытного Ройса, изумительно исполнившего штрафной, так и у юного Байно-Гиттенса, выдавшего тончайший пас добившему гостей Брандту.

Теперь «Боруссия» полноценный претендент на титул с тем же количеством очков, что у имеющей колоссальны перевес в разности мячей «Баварии» и отодвинутого к вечеру на третье место «Униона». Нынешнее троевластие в бундеслиге уникально тем, что с момента перехода на трехочковую систему подобные расклады никогда не случались столь поздно (21-й тур).

Франция: волевые победы перед класико

Футбол Франция 2022/2023 Тур 24, 19.02.2023, 15:00 ПСЖ 4 Лилль 3

На очередную волну критики и многочисленные слухи о сложных взаимоотношениях со своими звездами «ПСЖ» отреагировал мощным стартом в воскресной игре. Как оказалось, только залеченная травма не мешает открывшему счет Мбаппе эффектно разбираться с защитниками и вратарем, а на удвоившем преимущество Неймаре не сказывается участие в покерном турнире на следующий день после поражения от «Баварии».

Правда, «Лилль» не отнесешь к соперникам, которых можно деморализовать даже двумя быстрыми голами. Да и сложности с обороной у парижан никуда не исчезли. И если какое-то время Доннарумма спасал команду, то удар Диаките со «второго этажа» получился неотразимым. Но эта неприятность — вообще ничто в сравнении с травмой Неймара в начале второго тайма.

Футбол Франция 2022/2023 Тур 24, 19.02.2023, 19:05 Ланс 3 Нант 1

После нескольких минут помощи медиков бразилец попробовал наступить на ногу, опираясь на плечо Мбаппе, однако результат получился неутешительным. Поле Ней покидал на носилках под аплодисменты трибун «Парк де Пренс». Похоже, в Мюнхене звездная тройка форвардов снова не сможет провести игру в полном составе. Только этим проблемы «ПСЖ» не ограничиваются, а травма одного из лидеров стала отправной точки цепочки новых неприятностей.

Сначала парижане получили в свои ворота неоднозначный пенальти. Потом результативную ошибку допустил Бернат, сменивший травмировавшегося Нуну Мендеша и проспавший заброс себе за спину. А Доннарумма — даже с поправкой на силу удара Бамба — не выручил, пропустив в ближний угол. Позор четвертого поражения подряд казался неизбежным, однако после того, как на скамейку к Кристофу Гальтье спустился спортивный директор Луиш Кампуш, со дна «ПСЖ» вытащили те, кому и положено. Сравнявший счет Мбаппе, а также Месси, в компенсированное время заработавший штрафной и лично наказавший соперника за фол. Характер у чемпиона все-таки есть, а ситуация с избежавшим перелома многострадальной лодыжки Неймаром прояснится в течение двух дней.

Футбол Франция 2022/2023 Тур 24, 19.02.2023, 22:45 Тулуза 2 Марсель 3

В вечерней части тура первым из конкурентов «ПСЖ» и «Монако» на поле вышел «Ланс», не побеждавший на протяжении четырех туров. Черная серия была прервана из-за отсутствия свежести у «Нанта», который полностью выложился в гостях с «Ювентусом», а в воскресенье пропустил дважды за две неполных минуты. «Ланс» по-прежнему отстает от команды Александра Головина всего на одно очко, а его тренер Франк Эз установил клубный рекорд. Еще ни один специалист не одерживал в первых 100 матчах во главе кроваво-золотых 46 побед.

Что касается пропустившего уже на 3-й минуте «Марселя», то позиция «Тулузы» в середине таблицы обманчива. По набранным с начала года очкам (16) фиолетовые уступали только «Монако», однако воскресная игра пошла по сценарию встречи с «ПСЖ». Как и тогда «Тулуза» открыла счет, но не заработала даже ничью. «Марсель» подходит к предстоящему через неделю судьбоносному класико с парижанами на кураже. Если удастся повторить недавний кубковый успех, всех ждет настоящее сражение за титул.

Статистика дня

4 матча провел под началом Джона Хейтинги «Аякс» и в каждой игре забил не менее трех мячей. В прошлый раз столь мощно тренерскую карьеру в Амстердаме в 1997 году начал Мортен Ольсен.

4 гола забил самый результативный защитник ла лиги — выступающий за «Райо Вальекано» Лежен.

19 лет и 235 дней — возраст полузащитника «Боруссии» Беллингема. Самого молодого игрока с 50 победами в бундеслиге.

27 побед одержал с учетом всех турниров «МЮ». Это лучший показатель для команд из чемпионатов топ-5, который на семь игр превосходит результат «красных дьяволов» в прошлом сезоне.

45 ударов в игре «МЮ» и «Лестера» (26−19) — рекордный показатель в АПЛ с октября 2016 года.