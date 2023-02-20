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10:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по количеству сухих матчей

«Барселона» выдала 17 сухих матчей в 22 турах чемпионата Испании, сообщается в «твиттере» OptaJose.

Барселона
КадисЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, это является рекордом Ла Лиги. Каталонцам удалось превзойти достижение «Депортиво», который в сезоне-1993/1994 смог сохранить свои ворота в неприкосновенности в 16 матчах.

Напомним, в матче 22-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» обыграла «Кадис». Матч состоялся в Барселоне на стадионе «Спотифай Камп Ноу» и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

«Барселона» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 59 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на восемь очков. Победная серия каталонского клуба в Примере составляет семь матчей.

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2:0
Первый тайм: 2:0
Кадис
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