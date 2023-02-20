«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по количеству сухих матчей

По данным источника, это является рекордом Ла Лиги. Каталонцам удалось превзойти достижение «Депортиво», который в сезоне-1993/1994 смог сохранить свои ворота в неприкосновенности в 16 матчах.

Напомним, в матче 22-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» обыграла «Кадис». Матч состоялся в Барселоне на стадионе «Спотифай Камп Ноу» и завершился победой хозяев со счётом 2:0.