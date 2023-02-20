Замена воспитаннику «Барселоны» и огромная зарплата. «Кайрат» подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов

Арад воспитанник «Маккаби» и провел за клуб 142 матча к 24 годам. Достойный показатель, хотя могло быть и больше, но в сезоне 2022/23 центрбек сыграл лишь четыре игры в чемпионате Израиля.

Если говорить о начале пути футболиста, он дебютировал за основу «Маккаби» в декабре 2018 года, а уже в 2020-м добрался до сборной Израиля. Арад не слишком высокий (182 см) защитник, однако в воздухе он играет неплохо. Но одно из основных качеств центрбека — уверенная игра на мяче и первый пас. В сезонах 19/20 и 20/21 Арад был безусловным игроком основы «Маккаби», завоевав с клубом внутренние чемпионские титулы и выступая в основных стадиях еврокубков.

В частности, Арад играл в квалификации Лиги Европы против «Кайрата» в 2020 году, тогда «Маккаби» прошел алматинцев, а Офри отыграл весь матч. Годом ранее защитник также сталкивался с казахстанским футболом. Он был капитаном молодежной сборной Израиля и выступал против нашей «молодежки» на «Астана Арене», тогда гости победили со счетом 2:1.

Некоторые проблемы Арада начались в 2022 году, его перестали вызывать в сборную Израиля, а затем усугубилась ситуация с игровой практикой в «Маккаби». Центрбек потерял место в основе, его вытеснил француз Дилан Батубинсика. При этом, Араду посчастливилось пару раз выйти в групповом этапе Лиги чемпионов этого сезона. В частности, он выходил на замену в играх с ПСЖ и «Бенфикой».

По данным израильских СМИ «Кайрат» берет Арада на правах аренды до конца сезона. По всем характеристикам израильтянин должен заменить в алматинском клубе Маки Баньяка, который ранее перешел «Нижний Новгород».