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01:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Торино» сыграл вничью с «Кремонезе», у Миранчука результативный пас

«Торино» в матче 23-го тура чемпионата Италии дома сыграл вничью с «Кремонезе» со счетом 2:2.

Торино
КремонезеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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В составе туринцев голы забили Антонио Санабриа и Стефан Синго с передачи Алексея Миранчука, гости ответили точными ударами Франка Тсаджута и Эмануэле Валери.

После этого матча «Торино» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Кремонезе» с 9 очками — на последней строчке.

Торино
2:2
Первый тайм: 1:0
Кремонезе
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