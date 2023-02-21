«Торино» сыграл вничью с «Кремонезе», у Миранчука результативный пас

В составе туринцев голы забили Антонио Санабриа и Стефан Синго с передачи Алексея Миранчука, гости ответили точными ударами Франка Тсаджута и Эмануэле Валери.

После этого матча «Торино» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Кремонезе» с 9 очками — на последней строчке.