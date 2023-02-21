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15:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о нежелании Месси продлевать контракт с ПСЖ

Аргентинский форвард Лионель Месси не желает продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен». Об этом стало известно L'Equipe.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Отмечается, что на данный момент футболист не принял предложение французской команды о продолжении сотрудничества. Текущий контракт форварда с ПСЖ рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

16 февраля стало известно, что отец и агент спортсмена Хорхе встретился с руководством парижской команды, однако они так и не достигли договоренности о продолжении сотрудничества. Уточнялось, что Месси все больше думает о том, чтобы покинуть ПСЖ и вместе семьей переехать в США, где у него есть дом. Романо назвал эту встречу клуба и агента вводной.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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