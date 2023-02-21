Стало известно о нежелании Месси продлевать контракт с ПСЖ

Отмечается, что на данный момент футболист не принял предложение французской команды о продолжении сотрудничества. Текущий контракт форварда с ПСЖ рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

16 февраля стало известно, что отец и агент спортсмена Хорхе встретился с руководством парижской команды, однако они так и не достигли договоренности о продолжении сотрудничества. Уточнялось, что Месси все больше думает о том, чтобы покинуть ПСЖ и вместе семьей переехать в США, где у него есть дом. Романо назвал эту встречу клуба и агента вводной.