Клуб КПЛ объявил о переходе экс-игрока «Астаны»
ФК «Шахтер» официально объявил о переходе полузащитника сборной Казахстана Юрия Перцуха, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астана
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ФК «Шахтер» официально объявил о переходе полузащитника сборной Казахстана Юрия Перцуха, сообщает корреспондент Vesti.kz.
О деталях контракта с 26-летним игроком не сообщается. Ранее Перцух выступал за столичную «Астану», уральский «Акжайык», петропавловский «Кызыл-Жар», «Байтерек», «Атырау» и «Актобе».
В составе национальной команды футболист провел 17 матчей и забил один гол.