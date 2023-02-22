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12:21 (мск), источник: Sports.Ru

Месси может вернуться в «Барсу». Его отец ведет переговоры с Лапортой, Лео общается с Хави

Нападающий Лионель Месси может вернуться в «Барселону» по окончании сезона.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Как утверждает журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, Месси, его отец и окружение футболиста двигаются в сторону возможного возвращения Лео в каталонский клуб. Хорхе Месси, отец игрока, ведет переговоры с Жоаном Лапортой, а Лионель общается с Хави.

«Не хочу говорить, что Месси вернется, но позиции сближаются. Существует возможность, в появление которой никто не верил. Хави и Лео общаются постоянно», — сказал Ромеро.

Отметим, что несколько дней назад отец Месси заявил: «Не думаю, что Лео вернется в “Барсу”. Нет предложения и условий».

Месси попал в систему «Барселоны» в 2000 году и выступал за клуб до 2021-го. Тогда из-за финансовых проблем каталонцы не смогли продлить с ним контракт, и Лео на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».

Срок его нынешнего контракта с парижанами рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне на счету аргентинца 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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