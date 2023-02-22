Месси может вернуться в «Барсу». Его отец ведет переговоры с Лапортой, Лео общается с Хави

Как утверждает журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, Месси, его отец и окружение футболиста двигаются в сторону возможного возвращения Лео в каталонский клуб. Хорхе Месси, отец игрока, ведет переговоры с Жоаном Лапортой, а Лионель общается с Хави.

«Не хочу говорить, что Месси вернется, но позиции сближаются. Существует возможность, в появление которой никто не верил. Хави и Лео общаются постоянно», — сказал Ромеро.

Отметим, что несколько дней назад отец Месси заявил: «Не думаю, что Лео вернется в “Барсу”. Нет предложения и условий».

Месси попал в систему «Барселоны» в 2000 году и выступал за клуб до 2021-го. Тогда из-за финансовых проблем каталонцы не смогли продлить с ним контракт, и Лео на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».