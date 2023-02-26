«Тоттенхэм» — «Челси»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Тоттенхэм» снова завис в неопределенности между прорывом наверх и топтанием в районе четвертого места АПЛ, которое еще предстоит завоевать в борьбе, прежде всего, с «Ньюкаслом». Есть еще Кубок и Лига чемпионов, но там уже для выхода в четвертьфинал предстоит отыгрывать минус один гол с «Миланом». Есть проблемы с травмами и со здоровьем у главного тренера Антонио Конте, который снова на больничном, но в целом сезон для «шпор» складывается примерно, как обычно. Все зависит от решающих усилий в концовке.

Дерзкий эксперимент нового владельца «Челси» Тодда Боули по полной и по возможности мгновенной перестройке всего клубного хозяйства и замене тех игроков, что были, на новый состав, пока совершенно не удается, и болельщикам придется покопаться в памяти, чтобы вспомнить настолько ужасный сезон. Но в клубе верят в правильность выбранного курса и в способности тренера Грэма Поттера, которому надо как-то выстроить из сборища супердорогих и талантливых игроков единую команду. На конец февраля можно сказать, что пока совсем не получается. За пару месяцев у «Челси» всего две победы при 5 поражениях, ну, а 4 забитых гола в 10 последних матчах для такого клуба это стыдно.

На что ставить

Вопреки всей статистике последних матчей букмекеры считают, что у «Челси» вот-вот все наладится. Как объяснить, что в этой игре коэффициент на их победу в гостях ниже, чем на домашний успех «шпор»? Тем, что в «Челси» очень дорогой состав и Мудрику, Энцо Фернандесу, Жоау Феликсу пора уже начать разрывать АПЛ. Фрагментами, например, в гостевом матче Лиги чемпионов с «Боруссией» просматривался позитив. Давайте пользоваться этим не подтвержденным статистикой оптимизмом. БК Olimpbet дает на победу «Тоттенхэма» над командой, которая ничего не может поделать против «Саутгемптона», коэффициент 2.88. Берем.

После изучения серии выступлений «Челси» и «Тоттенхэма» в последних матчах хочется поставить на условие «обе забьют — нет». Этой зимой матчи двух лондонских клубов достаточно скупы на голы, и «баранки» на табло мелькают постоянно. В 11 последних матчах «Тоттенхэма» такая ставка заходила 9 раз, а для «Челси» — 7. С коэффициентом 1.96 это хорошая опция. Можно пойти дальше и добавить к ставке тотал меньше 2.5, получим коэффициент 2.06.

Игорь Борунов

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