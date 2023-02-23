«Нам предлагали Меркеля». Бабаян рассказал о составе «Астаны» перед матчем за Суперкубок

Источник: ФК "Астана"

— «Астана» усилила состав в межсезонье. Как вы оцените усиление?

— Мы продолжаем искать футболистов. По разным причинам нас покинуло 12 футболистов, а удалось подписать только шесть. К послезавтрашнему матчу мы подходим только с двумя вингерами, однако мы должны понимать, что выполняем большие задачи. Нам нужны соответствующие игроки.

— Как относитесь к началу сезона с игры за титул? Это и ответственно, и нелегко…

— Это официальный матч, но мы пока не знаем, в каком мы состоянии. Это первая игра, но мы стартуем раньше других команд. Надеюсь, нам удастся показать яркую игру и порадовать болельщиков.

— В золотое время «Астаны», когда были и вы, и Старимир Стойлов, в клубе было много молодых игроков. Сейчас же больше опытных. Почему это так?

— Сейчас мы не располагаем теми финансовыми возможностями, которые были раньше. Поэтому сложно подписывать молодых качественных игроков, еще и бесплатно. Та «Астана» строилась три года.

— На сборах себя проявил воспитанник «Астаны» Владислав Прокопенко. Значит ли это то, что он близок к стартовой обойме?

— Я хорошо знаю Прокопенко, в 2016 году мы уделяли много времени молодым игрокам. Но в годы, когда меня здесь не было, молодые игроки, как Прокопенко и Кусяпов, не смогли зарекомендовать себя в составе… Если он будет доказывать, что заслуживает играть, то будет получать игровое время.

— Усиление других клубов — это плюс для «Астаны»?

— Конечно, мы только за то, чтобы остальные команды усилялись и ставили перед собой максимальные задачи. Если мы перейдем от слов к делу, и к игре добавится хорошая качественная инфраструктура, то будет еще лучше.

— Вы интересуетесь Александром Меркелем?

— Нам предлагали, но у нас ограничение по заявке легионеров. Насколько я знаю, сейчас у него нет казахстанского паспорта, и за девятого легионера нужно доплачивать.