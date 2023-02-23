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19:32 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно решение ФИФА о трансферном бане «Ордабасы»

За несколько дней до первого официального матча в новом сезоне «Ордабасы» решил вопрос относительно снятия трансферного бана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ордабасы"

По информации источника, знакомого с ситуацией, сегодня вечером «Ордабасы» получил уведомление от ФИФА о снятии запрета на регистрацию новых игроков. На данный момент шымкентский клуб уже занимается включением в заявку на сезон футболистов, которые пришли в зимнее трансферное окно.

Таким образом, «Ордабасы» сыграет в оптимальном составе в предстоящем матче за Суперкубок Казахстана против «Астаны». Эта игра пройдет 25 февраля на «Астана Арене».

Напомним, что за последний месяц «Ордабасы» подписал большое количество игроков сборной Казахстана, включая Гафуржана Суюмбаева, Темирлана Ерланова, Сергея Малого, Асхата Тагыбергена и Бауыржана Исламхана. Кроме того, команду Александра Седнева пополнили такие легионеры как форвард сборной Узбекистана Бобур Абдухоликов, сенегальский защитник Мамаду Мбодж и бывший игрок сборной Сербии Радосав Петрович.

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