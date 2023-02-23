Стало известно решение ФИФА о трансферном бане «Ордабасы»

Источник: ФК "Ордабасы"

По информации источника, знакомого с ситуацией, сегодня вечером «Ордабасы» получил уведомление от ФИФА о снятии запрета на регистрацию новых игроков. На данный момент шымкентский клуб уже занимается включением в заявку на сезон футболистов, которые пришли в зимнее трансферное окно.

Таким образом, «Ордабасы» сыграет в оптимальном составе в предстоящем матче за Суперкубок Казахстана против «Астаны». Эта игра пройдет 25 февраля на «Астана Арене».