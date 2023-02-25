Владелец «Челси» хочет купить еще один клуб, чтобы отправлять туда игроков в аренду

В «Страсбуре» уже признались, что президент клуба Марк Келлер обсудил с руководителями английской команды потенциальную продажу.

Сообщается, что американские бизнесмены планируют купить не долю клуба, а 100% акций. Они отмечают здоровое финансовое состояние клуба, а также потенциальную возможность передачи игроков в аренду. «Страсбур» выступает в Лиге 1 и после 24 матчей идет на 15-м месте.

Боули приобрел «Челси» в мае прошлого года после того, как российскому бизнесмену Роману Абрамовичу пришлось продать клуб.

Так в зимнее трансферное окно «Челси» взорвал рынок своими многомилионными трансферами. Англичане потратили на покупку игроков около 323 млн фунтов — больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе взятые.