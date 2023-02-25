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09:35 (мск), источник: Газета.Ру

Владелец «Челси» хочет купить еще один клуб, чтобы отправлять туда игроков в аренду

Американские владельцы «Челси» во главе с Тоддом Боули заинтересованы в покупке французского «Страсбура». Об этом сообщает L.

Челси
СтрасбурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

В «Страсбуре» уже признались, что президент клуба Марк Келлер обсудил с руководителями английской команды потенциальную продажу.

Сообщается, что американские бизнесмены планируют купить не долю клуба, а 100% акций. Они отмечают здоровое финансовое состояние клуба, а также потенциальную возможность передачи игроков в аренду. «Страсбур» выступает в Лиге 1 и после 24 матчей идет на 15-м месте.

Боули приобрел «Челси» в мае прошлого года после того, как российскому бизнесмену Роману Абрамовичу пришлось продать клуб.

Так в зимнее трансферное окно «Челси» взорвал рынок своими многомилионными трансферами. Англичане потратили на покупку игроков около 323 млн фунтов — больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе взятые.

После 23 туров «аристократы», набрав 31 очко, идут на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда не выигрывает четыре матча подряд.

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