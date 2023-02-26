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19:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в лондонском дерби

«Тоттенхэм» одержал победу над «Челси» в матче 25-го тура чемпионата Англии — 2:0.

Челси
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе «шпор» на 46-й минуте встречи отличился полузащитник Оливер Скипп. На 82-й минуте матча нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество своей команды.

«Челси» продлил свою безвыигрышную серию в АПЛ до 5 матчей. «Синие» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко за 24 матча.

«Тоттенхэм» располагается на 4-м месте с 45 очками за 25 игр.

Тоттенхэм Хотспур
2:0
Первый тайм: 0:0
Челси
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