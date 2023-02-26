«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в лондонском дерби

В составе «шпор» на 46-й минуте встречи отличился полузащитник Оливер Скипп. На 82-й минуте матча нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество своей команды.

«Челси» продлил свою безвыигрышную серию в АПЛ до 5 матчей. «Синие» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко за 24 матча.