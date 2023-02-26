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26 февраля, источник: Спорт-Экспресс

После вылета из еврокубков «Монако» потерпел жестокий разгром в дерби. Головин ничем не запомнился

С треском проиграли «Ницце» — 0:3.

Монако
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Источник: Без источника

На дерби Лазурного Берега «Монако» вышел спустя три дня после обидного вылета из Лиги Европы, где клуб из княжества в ярком и немного сумасшедшем противостоянии с «Байером» уступил в серии пенальти (3:2 и 2:3 в игровое время). Это уже второе подобное поражение для монегасков в этом году — в начале января они таким же образом покинули Кубок Франции. Тогда решающим стал промах Александра Головина, сейчас — Элиота Матазо, который запустил мяч в перекладину.

«Обстоятельства сложились не в нашу пользу. Это была равная игра, Леверкузен был лучше нас в первом тайме. Мы были лучше во втором тайме и еще больше доминировали в последние тридцать минут. Нам не хватило немного удачи. Я, конечно, очень расстроен тем, что команда проиграла, и тем, что мы огорчили людей, которые любят “Монако”. Но я все-таки больше горжусь командой, потому что игроки справились со сложными обстоятельствами. Мы должны поднять голову и с этого момента смотреть вперед», — рассуждал главный тренер Филипп Клеман.

Очевидно, что матч с «Байером» отнял у «Монако» много как физических, так и эмоциональных сил, поэтому решение Клемана освежить состав выглядело вполне обоснованным — из лидеров в запасе остались Головин, Виссам Бен Йеддер и Кайю Энрике.

«С Головиным все нормально. Было много игр подряд, поэтому тренер дал немного передохнуть Саше, Бен Йеддеру и Кайю Энрике», — сказал «СЭ» агент российского полузащитника Александр Клюев.

Но помимо кадровых перестановок, Клеман решил и поменять схему: вместо уже привычных 4−4−2 на расстановку с тремя защитниками. Вероятно, это была попытка отзеркалить «Ниццу», которая играет подобным образом. Такое внимание к сопернику понятно: после отставки Люсьена Фавра и назначения на его место работавшего со второй командой 36-летнего Дидье Дигара «орлята» пошли на взлет — ни одного поражения в чемпионате в 2023 году (пять побед и две ничьих).

Но эксперимент обернулся полным провалом. «Монако» бодро начал, провел пару неплохих атак, в целом больше владел мячом и старался доминировать. Но получалось так себе. Показательно соотношение ударов в первом тайме: 8−3 в пользу хозяев. При этом в створ монегаски попали лишь раз, и это было что-то совсем незапоминающееся. Тогда как все три попытки «Ниццы» обернулись голами.

Первые два гола получились похожими: пас за спину защитникам «Монако» на свободное место, открывание и рывок Терема Моффи и четкое завершение нигерийца. В первом случае заброс исполнил Данте, во втором — Хефрен Тюрам, сын чемпиона мира-1998 Лилиана Тюрама. А под занавес тайма уже Моффи ассистировал Тюраму, мягко покатив тому мяч под удар.

В перерыве Клеман признал провал стартового плана и выпустил сразу четверых новых футболистов, в том числе Головина. Перестановки помогли не сильно: остроту у чужих ворот «Монако» не генерировал, тогда как «Ницца» вполне могла забивать еще.

Монегаски потерпели первое поражение в лиге 1 в 2023 году, прервав серию из девяти удачных матчей, но все равно остались в первой тройке по итогам тура. Через неделю «Монако» сыграет на выезде с одним из аутсайдеров — «Труа».

Дмитрий Гирин

Монако
0:3
Первый тайм: 0:3
Ницца
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