«Ференцварош» Черчесова обыграл «Дебрецен» и лидирует в Венгрии с отрывом в 17 очков
«Ференцварош» обыграл на выезде «Дебрецен» в матче 21-го тура чемпионата Венгрии.
Ференцварош
Дебрецен
«Ференцварош» обыграл на выезде «Дебрецен» в матче 21-го тура чемпионата Венгрии.
В составе «фради» дубль оформил марокканский форвард Райан Ммаэ, отличившийся на 37-й и 79-й минутах. В итоге, 2:0 — уверенная победа команды российского тренера Станислава Черчесова.
Теперь «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии, опережая идущую второй «Кишварду» на 17 очков.