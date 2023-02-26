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26 февраля, источник: Sport24

«Ференцварош» Черчесова обыграл «Дебрецен» и лидирует в Венгрии с отрывом в 17 очков

«Ференцварош» обыграл на выезде «Дебрецен» в матче 21-го тура чемпионата Венгрии.

Ференцварош
Дебрецен
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В составе «фради» дубль оформил марокканский форвард Райан Ммаэ, отличившийся на 37-й и 79-й минутах. В итоге, 2:0 — уверенная победа команды российского тренера Станислава Черчесова.

Теперь «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии, опережая идущую второй «Кишварду» на 17 очков.

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