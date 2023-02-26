Футболисты «Манчестер Юнайтед» стали обладателями Кубка английской лиги

Ворота «Ньюкасла» защищал германский вратарь Лорис Кариус, который является третьим голкипером команды. Основной вратарь клуба Ник Поуп был удален в матче чемпионата Англии против «Ливерпуля» 18 февраля (0:2), дисквалификация в чемпионате страны распространяется и на другие внутренние турниры. Второй вратарь словак Мартин Дубравка не мог сыграть в матче, так как первую часть сезона провел в аренде в «Манчестер Юнайтед» и был заигран за команду в турнире, выйдя на поле в двух встречах.