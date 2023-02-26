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21:49 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Манчестер Юнайтед» стали обладателями Кубка английской лиги

ТАСС, 26 февраля. «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 обыграл «Ньюкасл» в финальном матче Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла в воскресенье на лондонском стадионе «Уэмбли».

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

В составе победителей голы забили Каземиро (33-я минута), Маркус Рэшфорд (39).

Ворота «Ньюкасла» защищал германский вратарь Лорис Кариус, который является третьим голкипером команды. Основной вратарь клуба Ник Поуп был удален в матче чемпионата Англии против «Ливерпуля» 18 февраля (0:2), дисквалификация в чемпионате страны распространяется и на другие внутренние турниры. Второй вратарь словак Мартин Дубравка не мог сыграть в матче, так как первую часть сезона провел в аренде в «Манчестер Юнайтед» и был заигран за команду в турнире, выйдя на поле в двух встречах.

«Манчестер Юнайтед» завоевал трофей в шестой раз, ранее команда выигрывала турнир в 1992, 2006, 2009, 2010 и 2017 годах. Лидером по этому показателю является «Ливерпуль» (9 побед), второй — «Манчестер Сити» (8). Кубок английской лиги разыгрывается с 1960 года.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет в пятом раунде Кубка Англии на своем поле против «Вест Хэма» 1 марта, 5 марта подопечные Эрика тен Хага в чемпионате страны на выезде сыграют с «Ливерпулем». Следующую встречу «Ньюкасл» проведет в чемпионате Англии на выезде против «Манчестер Сити» 4 марта.

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