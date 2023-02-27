У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду

Долгое ожидание финала

«Мы не выигрывали домашний трофей 67 лет». Такое лаконичное сообщение на экране телевизора якобы видели футболисты «Ньюкасла» на базе в Бентоне перед каждой тренировкой в последние месяцы. Сообщалось, что это поручил сделать лично главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау, хотя сам он пока ни в чем не признался.

Сама история может быть шуткой, специально растиражированной перед финалом, но фраза полностью правдива. «Ньюкасл» не выигрывал в Англии ничего с 1955 года, когда стал обладателем Кубка Англии. После этого трофейная комната «сорок» лишь иногда пополнялась мелкими и уже несуществующими европейскими титулами вроде Кубка ярмарок или Кубка Интертото. Более того, «Ньюкасл» в этом веке еще не добирался до какого-либо кубкового финала. Вот что творят громкие фразы на телеэкранах базы, талант тренера и, разумеется, деньги из Саудовской Аравии.

Возвращение Кариуса

«Манчестер Юнайтед» тоже изголодался по значимым победам. Не так, как «Ньюкасл», конечно, — последние трофеи «МЮ» брал в 2017 году (Лига Европы и Кубок лиги). Но для болельщиков, привыкших к постоянным титулам в эру сэра Алекса Фергюсона, шесть лет засухи — ощутимый срок.

К финалу «Юнайтед» подошел, едва оправившись от двухраундовой битвы с «Барселоной» в Лиге Европы. Каталонцев команда Эрика тен Хага прошла, но сил оставила порядком, да и времени на восстановление после ответной встречи было мало. Однако основа почти целиком сохранилась: разве что Диогу Далот закрыл правый фланг обороны вместо Ван-Биссаки, а автор победного мяча в ворота сине-гранатовых Антони заменил Санчо.

«Ньюкасл» выставил оптимальный состав, но с важной оговоркой — полевых игроков. Основной голкипер Поуп был дисквалифицирован из-за глупого удаления в матче с «Ливерпулем», а второй вратарь Дубравка оказался заигран за «МЮ» в текущем розыгрыше Кубка лиги. Поэтому с первых минут вышел подзабытый многими Лорис Кариус. Антигерой финала Лиги чемпионов-2018 перебрался в «Ньюкасл» по ходу этого сезона и не играл в официальных матчах целых два года. Но судьба сложилась так, что именно 29-летнему немцу предстояло выручать «Ньюкасл» в главном матче клуба за 67 лет.

Умница Рэшфорд

На разминке Кариус выглядел неуверенно, но в начале матча спокойно справился с парой несложных ударов Вегхорста и Антони. Тен Хаг выбрал модель ответной игры с «Барселоной», в которой Рэшфорд занимал левый фланг и пытался ловить свободные зоны за спиной у Триппьера, но «Ньюкасл» довольно долго не поддавался. «Сороки» вообще умеют сидеть в низком блоке при необходимости, однако в финале больше владели мячом именно они.

Игра долго раскачивалась из-за пауз — сперва Бруну Гимарайнсу долго оказывали помощь, затем Шеру и Мартинесу. Только на исходе получаса темп возрос, когда Де Хеа отразил удар Сен-Максимена. «Ньюкасл» вроде бы неплохо давил, но забил «МЮ». Сыграла ставка на Рэшфорда: он боролся на фланге с Триппьером и Гимарайнсом, бразилец сфолил недалеко от штрафной, и с этого стандарта Каземиро открыл счет. Почти сразу же «МЮ» забил второй, и снова все решила атака по левой бровке — Рэшфорд отыгрался с Вегхорстом и с помощью рикошета от Ботмана удвоил счет. Позже авторство гола присудили защитнику «Ньюкасла».

Долгожданный титул

В перерыве Хау выпустил второго форварда Исака в пару к Уилсону и переключился на схему 4−4−1−1. Это повлекло за собой появление множества свободных зон в середине поля, но «Юнайтед» ими долго не пользовался. «Дьяволов» все и так устраивало: они не зарывались глубоко в оборону, но и на мяч не претендовали, зато дразнили соперника высоким прессингом. До чужой штрафной «Ньюкасл» периодически добирался, однако до Де Хеа — с трудом. Например, в одном из моментов две подряд попытки Жоэлинтона были заблокированы. Вплоть до конца основного времени выстрел Сен-Максимена на 32-й минуте оставался единственным ударом в створ для «Ньюкасла».

Тен Хаг делал своевременные замены. На 70-й минуте он, почувствовав, что теряет власть над серединой поля, бросил в бой Забитцера и Мактоминея. Эффект был почти моментальным — «Ньюкаслу» стало заметно тяжелее продираться к воротам Де Хеа через середину поля.

Примерно в то же время «Юнайтед» окончательно переключился на контратакующий режим и несколько раз опасно выбегал к воротам Кариуса. В отличие от соперника, «дьяволы» были точны: за матч они попали в створ целых девять раз, так что третьего вратаря «Ньюкасла» винить в поражении точно нельзя. Фактически Кариус спас «сорок» от разгрома.

«Юнайтед» хватило и счета 2:0. Такие победы принято называть тренерскими: тен Хаг разработал верный стартовый план, нащупал уязвимые зоны и блестяще справился с оперативной работой по ходу матча. Летом голландца не очень тепло приняли на «Олд Траффорд», но после тяжелой осени и расставания с Криштиану Роналду «МЮ» возродился и выиграл первый трофей за шесть лет.

А у «Ньюкасла» все впереди — мы его наверняка увидим не в одном финале в ближайшие годы.